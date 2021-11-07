Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 21 yaşındaki genç stoper Ozan Kabak'ın viral enfeksiyon geçirdiği ve milli takım aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" ifadesi kullanıldı.
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