Türkiye Gazetesi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa, Davide Ballardini ile yollarını dün ayırdı. Deneyimli İtalyan teknik adamın yerine gelen isim bugün belli oldu. Kırmızı-mavili ekip, Twitter hesabından “Andriy Shevchenko, Genoa’nın yeni teknik direktörüdür. Hoş geldin hoca!” paylaşımında bulundu. Ukraynalı teknik adamın, 30 Haziran 2024’e kadar sürecek bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İLK DEFA SERIE A'DA TAKIM YÖNETECEK

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Milan formasını giyen Shevchenko, 2016-2021 yılları arasında Ukrayna Milli Takımı’nı çalıştırdı. Shevchenko idaresindeki Ukrayna, Covid-19 pandemisi sebebiyle bu yıl yapılan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) son 8 takım arasına kalmayı başarmıştı. Shevchenko, antrenörlük kariyerinde ilk defa Serie A’da boy gösterecek. Genoa, Serie A'da 12 maçta aldığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor.



Ekuban Genoa’da 2019’da 1 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan ve bir yıllık daha mukavelesi bulunan Ganalı oyuncu 2,2 milyona satıldı



Genoa'da koronavirüse yakalananların sayısı 15'e çıktı Serie A takımlarından Genoa'da Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı, bir futbolcunun daha eklenmesiyle 15'e çıktı.