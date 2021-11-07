Türkiye Gazetesi

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Tomarza Belediyespor, Kocasinan Şimsekspor maçında acı bir olayla sarsıldı. Takımın yöneticisi Savaş Kurt, statta geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bugün oynanan Kocasinan Şimşekspor - Tomarza Belediyespor karşılaşmasını tribünden izleyen Tomarza Belediyespor Kulüp yöneticisi Savaş Kurt (43), kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Savaş Kurt, yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



STATTA KALP MASAJI YAPILDI

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ligin 2.haftasında Vali Muammer Güler Stadyumu'nda oynanan Kocasinan Şimşekspor ile Tomarza Belediyespor maçının 43.dakikasında Kocasinan Şimşekspor’un attığı gol sonrası tribünde fenalaşan Tomarza Belediyespor yönetici Savaş Kurt’a ilk müdahaleyi sahada görevli sağlık memuru yaptı. Sahaya gelen ambulans görevlileri Savaş Kurt’un kalp krizi geçirdiğini tespit ederek kalp masajı yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan Savaş Kurt, tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Savaş Kurt’un vefat haberi spor camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. Savaş Kurt, memleketi Tomarza’da son yolculuğuna uğurlanacak.

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