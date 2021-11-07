Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, West Ham United'a konuk oldu. Liverpool kalecisi Alisson'un 4. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen West Ham United'da diğer goller 67. dakikada Pablo Fornals'dan ve 74. dakikada Kurt Zouma'dan geldi. Liverpool'un gollerini ise 41. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 83. dakikada Divock Origi attı.

CHELSEA'NIN 4 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Bu skorla, Liverpool'un 25 maçlık Premier Lig yenilmezlik serisi de sona erdi. Lider Chelsea'nin 4 puan gerisinde kalan Liverpool, 22 puanla 4. sırada yer alırken West Ham United, 23 puanla 3. sırada bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de günün diğer maçlarında, Leicester City, Leeds United ile 1-1 berabere kaldı, Arsenal, Watford'u 1-0 yenerken Everton ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.

Muhammed Salah yine şov yaptı! Liverpool, Manchester United'ı dağıttı Deplasmanda Manchester United'la karşılaşan Liverpool, Muhammed Salah'ın inanılmaz performansının da etkisiyle maçı 5-0 kazandı. Maçın üç golü Salah'tan geldi.

Beşiktaş Larin’le ipleri kopardı! Liverpool'un yıldızı için harekete geçtiler Beşiktaş da senelik 2.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro’da imza parası isteyen Larin’le ipler koptu. Siyah-beyazlı ekip Liverpool’un Japon yıldızı Takumi Minamino’yu gözüne kestirdi. Beşiktaş, bu sezon arka planda kalan Takumi Minamino için kiralama teklifi yapılacak. Liverpool, futbolcusunu kiralık göndermeye sıcak bakıyor.

Liverpool-City maçından galip çıkmadı İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, evinde Manchester City ile karşılaştı. Maçtan her iki takımda galip ayrılamadı.