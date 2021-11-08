Türkiye Gazetesi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor emin adımlarla hedefe gidiyor. 2-0 geriye düştüğü maçta evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, Kasımpaşa'yı 1-0 yenen, 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 devirerek İstanbul takımlarına büyük üstünlük kurmayı başardı. Ligde 9. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 30'a çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Bordo mavili takım yenilmezlik serisini de 24 maça çıkardı. Karadeniz ekibi ayrıca Süper Lig'de dış sahada 377 günden bu yana mağlup olmadı.

AVRUPA'NIN DA KRALI

Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde namağlup takımlar sıralamasında Trabzonspor zirveyi Liverpool, Milan ve Napoli ile paylaşıyor. Bu sezon ligde üst üste 5 galibiyet alan ilk takım Trabzonspor oldu. Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor 51 puana ulaştı. Bu süreçte 14 defayla en fazla galibiyet alan ve +18'le en fazla gol averajı yakalayan takım da yine Trabzonspor. Abdullah Avcı Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'ı üst üste iki deplasman maçında mağlup etti.



Beşiktaş maçında kalesinde devleşen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un 3 puanında büyük rol oynadı

DEĞERİ 50 MİLYON AVRO

Uzun yıllar Fenerbahçe ve millî takımın kalesini koruyan, üç ay öncesine kadar da sarı lacivertli takımda antrenörlük yapan Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırdı. Demirel "Uğurcan yılın kurtarışını yaptı. Bu maç Trabzonspor adına şampiyonluk yolunda en büyük adımın atıldığı maç oldu. Uğurcan yurt dışından teklifler alıyordur ama değerini bulması önemli. Bana göre 50 milyon avrodan aşağısına vermesinler onu" dedi. Rıdvan Dilmen de "Trabzonsporlular Uğurcan Çakır'ın heykelini dikmeli" sözlerini kullandı.

'ŞAMPİYON OLMADIK'

Trabzonspor'un başarılı hocası Abdullah Avcı şampiyonluk yakıştırmalarının ayaklarını yerden kesmeyeceğini söyledi. Oyuncularına "Sevinelim ama daha bir şey kazanmadığımızı da bilelim" diyen Avcı "Aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Gaza gelmeyeceğiz" dedi.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Beşiktaş'ı yenerek puan farkını 10'a çıkaran Trabzonspor'da yönetim de Dolmabahçe zaferini karşılıksız bırakmadı. Maçtan sonra soyunma odasında bütün oyuncuları tebrik eden Başkan Ahmet Ağaoğlu sürpriz yaparak bütün takıma 105 bin lira özel prim verdi.

Trabzonspor uzatmada Beşiktaş'ı devirdi Ligde Hatay'a yenilen, Devler Ligi'nde dörtte sıfır çeken Beşiktaş kazanıp ayağa kalkmak istediği maçta bir şok daha yaşadı. Abdülkadir Ömür takımını öne taşıdı, Cyle Larin cevap verdi. Son sözü 90+5'te Cornelius söyledi

Trabzonsporlu taraftarlar sokağa döküldü Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.