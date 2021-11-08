Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

İki tarafın da mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Galatasaray alacağı galibiyetle tekrar zirvedeki Trabzonspor’la aradaki puan farkını korumak, Karagümrük ise üst sıralara yaklaşmayı istiyordu. Ama beklenen gibi bir 90 dakika izleyemedik. İki takım da önce oyunu kontrol edip, karşı tarafın hatasını kovaladı. Koskoca ilk yarıda net bir pozisyon bile olmadı. İkinci yarıda ise Emre Kılınç’ın hatasını Bertolacci affetmedi. Aslan ise son bir çabayla puan kopardı.

Tanınmaz hâlde

Geçelim ayrıntılarına. Daha birkaç gün önce Galatasaray UEFA maçında Lokomotiv Moskova karşısında çok etkili bir ortaya koymuştu. 90 dakika boyunca gol kovaladı, sert rakibine karşı kora kor mücadele etmişti. Kaptırdığı her topu geri kazanmak için sürekli baskı yapmıştı. Ancak sarı kırmızılıların dün oynadığı futbolla perşembe günü arasında tanınmayacak kadar fark vardı. Sarı kırmızılılar sadece son anlarda biraz kıpırdar gibi oldu.



Fatih Terim maç içerisinde sık sık oyuncularına uyarıda bulundu

Zirveden uzakta

Fatih Terim geriye düşmelerinin ardından ikinci yarıda hamlelerde bulundu ancak o da geç sonuç verdi. Feghouli hücuma zenginlik katarken Babel’in bir topu direkten döndü. 88’de Zukanovic’in kaptırdığı top sonrası Mustafa karambolde önüne düşen topu ağlara göndererek 1 puanı takımına kazandırırken, devamında Muslera’nın son anda yüzde yüzlük golü kurtarması Aslan adına alkış aldı. Sonuç olarak sezona yeni yapılanma ve büyük umutlarla başlayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ligin daha 12 haftasında lider Trabzon’un dokuz puan gerisine düştü.

İtiraf: Hak ettik

Fatih Terim, hem mutlu hem üzüntülü. G.Saray’ın hocasının mutluluğu her geçen gün üzerine koyarak ilerlemeleri, hüznü ise bireysel hatalardan gol yemeleri. Karagümrük’e karşı üstün olduklarını belirten Terim “Kaptığımız topları etkili kullanamadık. İstatistiklere bakarsak bu nasıl 1-1 bitti dersiniz. İki puan kaybı için üzgünüz. Rahat söyleyebilirim iki golü de biz attık. Hata yaptık ve bazı şeyleri hak ettik” dedi.

Güzel günlere…

“Her Avrupa maçı dönüşü sıkıntıya uğruyoruz” diyen Fatih Hoca “Üzgünüz ama devam ediyoruz. Biz de buradayız. Oyuna her geçen gün bir şeyler katıyoruz ancak bazı şeyleri biraz daha fazla çabalamalıyız. Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük. Topun mülkiyetini alıyoruz pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen daha iyi günlere gideceğiz inşallah” ifadesini kullandı.

CİMBOM’U GÖREN VAR MI?

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 7 karşılaşmanın 5'inde puan kaybetti. Sarı kırmızılılar, ligde dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 21 puan elde edebileceği maçlardan sadece 9 puan çıkarılabildi

7 GOLE ULAŞTI

Fatih Karagümrük’te şipşak sonuç veren hamlenin adı Andrea Bertolacci oldu. 68’de oyuna giren İtalyan oyuncu bir dakika sonra G.Saray filelerini havalandırdı. Sekizinci maçında yedinci golüne imza atan Bertolacci, bu anlamda kariyer rekoruna ulaştı.

ATILAY CANEL: Oyunun hâkimi bizdik

Fatih Terim, maçta üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirtirken Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, maç boyunca üstün olduklarını söyledi. Canel, "Oyunun ve topun hâkimiyeti tamamen bizdeydi. Her hafta üzerine koyarak giden bir ekibiz" dedi.

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