Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe forması giyen genç kaleci Berke Özer'in bel ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda belirtildiği üzere tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek “bel ağrısı” nedeniyle Ümit Milli Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde oynayacağı Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

Kadrodan çıkartılma kararında raporda belirtilen ve daha önceden tedavisi devam eden bel problemi zemininde, bu akşam oynanan maç sonrası artan ağrı yakınması nedeniyle yapılan değerlendirme göz önüne alınmıştır."

Fenerbahçe evinde Kayserispor ile yenişemedi Fenerbahçe İrfan Can'la penaltı kaçırdı. Kayseri, Kolovetsios ve Gavranovic'in golleriyle Kanarya’yı şoka soktu. Zajc'la farkı bire indiren Fener, Mesut'un temdit penaltısıyla puanı kurtarabildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Şampiyon olacağız Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor ile 2-2 kaldıkları maç sonrası “Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor“ diye konuştu.