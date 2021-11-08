Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Elbistanspor, ligin 2. haftasında evinde Kayseri temsilcisi Yahyalıspor'u ağırladı. Karşılaşmanın başlama vuruşundan kısa bir süre sonra ev sahibi ekibin oyuncusu Şahin Çığlı, sakatlık geçirdi. Çığlı’nın yere yığıldığını gören orta hakem Günay Doğukan Yılmaz, maçı durdurdu.

Yılmaz, sağlık ekiplerini sahaya davet ederken takım arkadaşları da Çığlı’ya yardım etmek için yanına geldi. Sağlık ekipleri, futbolcunun tedavisini saha dışında yapmak istedi. Bu sırada yerden kalkan Çığlı, ayakta duramayınca yardımına rakip takımın oyuncusu Hasan Yazgan koştu.

SAHA DIŞINA KADAR SIRTINDA TAŞIDI

Çığlı’yı sırtına alıp saha dışına kadar götüren Yazgan’ın bu hareketi, taraftarların takdirini kazandı. Tribündeki taraftarlar, alkış ve ıslıklarla Yazgan’ın centilmenliğini takdir ettiler.

Rakip takım oyuncusunun sırtında taşıdığı Şahin Çığlı ise tedavisinin ardından tekrar sahaya dönerken, karşılaşma Yahyalıspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Türk futbolunda tarihi olay! Maçı erken bitirdi, futbolcuları geri çağırdı Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasında 9 dakika uzatma verilmesine rağmen hakem Halis Özkahya karşılaşmayı 90+4'te bitirdi. Hatanın fark edilmesinin ardından soyunma odasına dönen futbolcular tekrar sahaya çıktı ve 5 dakika daha maç devam etti.