Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş ile yolların ayrılması sonrası yeni bir yapılanmaya giden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Stefan Kuntz getirilmiş, Milli Takımlar Sorumlusu ise Hamit Altıntop olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'nde televizyon müdürleri ile bir araya gelen iki isim, milli takımın yeni yapılanmasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Altıntop, "Artık One Man Show bitti" diyerek Milli Takımların kurumsal bir yapıya bürüneceğini, herkesin ayrı görev ve sorumluluklarının olacağını belirtti.

"TÜRKİYE TÜM ÖNEMLİ İSTATİSTİKLERDE GERİ"

Habertürk’ten Serdar Ali Çelikler’in aktardığına göre; Kuntz'un sadece milli takımla ilgilenip onların başarısı için mesai harcayacağını belirten Altıntop, takımın iyi bir görüntü çizmediğini, 4-2 kazanılan Hollanda maçında dahi Türkiye’nin tüm önemli istatistiklerde geride olduğunu söyledi.

Altıntop, her Süper Lig ve Birinci Lig takımına altyapı akademisi kurulmasının da zorunlu hale getirileceğini belirtti.

Stefan Kuntz neden ağladı? Uzmanlar değerlendirdi, işte sebepleri A Milli Futbol Takımımız ile ikinci maçına çıkan Stefan Kuntz, son saniyede gelen Letonya galibiyeti sonrası gözyaşlarına boğuldu. 80 milyonluk Türkiye'nin sorumluluğunu üstlenen ve kısa sürede büyük baskı hisseden Alman Hoca'nın hıçkırıklara boğulmasını değerlendiren uzmanlar, "Lider ağlar mı ağlar. Bu bir duygu patlaması" dedi.

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Kuntz'a kimlikli cevap Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun babası, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un "Ferdi’nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor" açıklaması sonrası sosyal medya hesabından Ferdi'nin kimliğini paylaştı.