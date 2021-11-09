Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk vaadiyle geri dönen Vitor Pereira dümeni kayalara kırdı! Sezon başında oynattığı sistem için “Vardır bir bildiği?” denilen Portekizlinin bugün ne bildiği sorgulanıyor. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör konusunda “Devam mı, tamam mı?” eşiğinde, taraftar ise çoktan kesti Hoca’nın biletini. Taktik kurgusundan düne kadar taviz vermeyen Pereira, Kayseri maçında 4’lü savunmaya, kendi bakış açısıyla 3-5-2’ye döndüğünde hatasını fark edip etmediği sorulmaya başladı.

Neyin yorgunluğu bu?

Oysa kafasındaki taktikte ısrar eden Vitor Pereira, “Bu sisteme uygun oyuncu grubu var mı?” sorusunu bile henüz cevaplayabilmiş değil. Portekizlinin kimi neden, nerede oynattığı da net değil. Ligde 12, Avrupa’da 6, toplam 18 maça çıkan Fenerbahçe’de henüz üst üste aynı on biri sahaya sürmedi. Sakatlıklar kabul edilebilir belki ama “Avrupa yorgunu” gerekçesi çok tatmin etmiyor. 2012-13’te Aykut Kocaman’ın takımı 64 maça çıkmış, kupada final, Avrupa’da yarı final oynamış, ligi ikinci sırada tamamlamıştı.



Son lig maçında da mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Vitor Pereira ve Ali Koç eleştirilerin hedefinde

Yıldızlar bir bir söndü

Bugün ne Gustavo parlıyor, ne Sosa ne de Mesut Özil. Fenerbahçe’nin en başarılı isimleri savunmadaki Kim ile Szalai. Tam 26 farklı oyuncu forma giydi de bir tek Bordeaux’nun elinden kapılan (!) Burak Kapacak sahaya ayak basamadı. 10 numara olarak alınan, geçen sezonu sol bekte geçiren Pelkas, Kayseri maçının sonlarında kendini sağ bekte bulunca ne yapacağını şaşırdı. Tribünlerin istifaya davet ettiği, yönetimin tepkili olduğu Pereira artık futbolcuları tarafından da sorgulanan adam konumunda.

Derbiye gençlerle mi?

Altay’ın sakatlanmasından sonra kaleyi devralan Berke Özer’in performansıyla endişe vermesi yetmiyormuş gibi Galatasaray derbisi öncesi yeni bir kriz daha yaşanıyor. Bel ağrıları olan Berke, Ümit Millî Takım kadrosundan çıkarıldı. Fıtık rahatsızlığı olan Berke dinlenmeye alındı. Derbi için Fenerbahçe’nin alternatifleri 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin ile Bartu Kulbilge.

Rıdvan Dilmen: Pereira ile yollar ayrılmalı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'ya topa tuttu. Dilmen, Pereira'nın milli maç arasında mutlaka yollanması gerektiğini söyledi.

Ali Koç’un kara tablosu

Ali Koç’un Fenerbahçe’deki üç buçuk yılının özeti acı tabloyu ortaya koyuyor. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana yaptığı hamlelerle döviz kurundaki inanılmaz artışa rağmen Ali Koç, Fenerbahçe’nin borçlarını yüzde 32 civarında düşürdü. Ancak Koç sahada tam anlamıyla kayboldu. Fenerbahçe onunla hiç kupa kaldıramadı. Teknik direktör kıyımı yaşanırken takıma tam 67 yeni oyuncu geldi. Sadece bir derbi kazanıldı, 53 mağlubiyet alındı. Kadıköy kalesi, yolgeçen hanına döndü.

∂ Sıfır kupa

∂ Bir derbi galibiyeti

∂ 67 transfer

∂ 53 mağlubiyet

∂ Yedi teknik direktör

∂ Kadıköy serilerinin bitişi

Fenerbahçe evinde Kayserispor ile yenişemedi Fenerbahçe İrfan Can'la penaltı kaçırdı. Kayseri, Kolovetsios ve Gavranovic'in golleriyle Kanarya’yı şoka soktu. Zajc'la farkı bire indiren Fener, Mesut'un temdit penaltısıyla puanı kurtarabildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Şampiyon olacağız Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor ile 2-2 kaldıkları maç sonrası “Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor“ diye konuştu.