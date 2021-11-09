Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray yeni sezona yaptığı 11 transfer ve genç-leşen kadrosuyla başladı. Aslan’ın büyük hedefleri, geleceğe yönelik planları ve beklentileri vardı. Hesaplar Avrupa’da kısmen tutsa da sarı kırmızılılar, ligde 12. haftayı lider Trabzonspor’un dokuz puan gerisinde dördüncü sırada tamamladı. Elbette henüz daha lig bitmedi, takımların önünde uzun bir yol var. Ama ilerisi için önlemler alınmazsa Galatasaray bu futboluyla şampiyonluk hayaline erken havlu atma tehlikesiyle karşı karşıya gibi.

Hücumun tadı yok

Detaylandırırsak; Aslan’ın yaşadığı puan kayıplarının arkasında bazı kritik durumlar var. Cimbom UEFA’da grup liderliğini sürdürürken Avrupa dönüşü ligde tam 8 puan kaybetti (iki mağlubiyet, bir beraberlik, bir galibiyet). Sıkışık fikstür sebebiyle yapılan rotasyonlar verim vermedi. Düzenli bir 11 olmaması, taktiğin tam oturmamasına yol açtı. Üç forvetini değişimli kullanan Fatih Terim, golcülerinden beklediği verimi de alamadı ve kayıplar yarışta Aslan’ı yaya bıraktı.



Avrupa maçları sonrası ligde rotasyona giden Galatasaray'da puan kayıpları bitmiyor

SÖZLEŞME UZATMADI

Gedson kadro dışı

Galatasaray’ın sezon başı transfer listesinin en başında olmasına rağmen Benfica’nın bırakmadığı Gedson Fernandes kadro dışı kaldı. Portekiz basında yer alan iddiaya göre 22 yaşındaki oyuncu kulübünün sözleşme uzatma talebini reddetmesi üzerine altyapıyla gönderildi. Aslan ise umutlandı.

Milli arada 2 maç oynama planı

Karagümrük beraberliğinde sonra millî araya giren Galatasaray’da Fatih Terim oyuncularına üç gün izin verdi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına perşembe günü yapacakları antrenmanla başlayacak. Aslan millî arada cumartesi ve salı günü olmak üzere iki hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Galatasaray, Karagümrük'ten 1 puanı son anda kurtardı İlk yarısı uyutan maçta Galatasaray Emre Kılınç’ın hatası sonrasında Bertolacci’nin golünü kalesinde gördü. 88’de Zukanovic’in ikramını Mustafa geri çevirmedi.

Galatasaray'dan 'hükmen' talebi Lokomotiv maçında hakemin iki defa sarı kart gösterdiği hâlde rakip oyuncuyu atmaması üzerine Cimbom “Ya hükmen ya da maçın tekrarı” talebinde bulundu