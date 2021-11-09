Galatasaray'ın büyük ümitler ve yüksek transfer bedeliyle renklerine bağladığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, iyi başladığı Rayo Vallecano kariyerine, aynı iyilikte devam edemedi. Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol atarak gözleri tekrar üzerine çeken Kolombiyalı 35 yaşındaki Radamel Falcao'nun sakatlık kabusu İspanya'da da başladı.
7. DAKİKADA GOL ATTI, HEMEN SONRASINDA SAKATLANDI
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, dün sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ettiği maçta ikinci yarı oyuna girdikten 7 dakika sonra gol atan ve hemen sonrasında sakatlanarak oyundan çıkan Falcao hakkında kulüpten yazılı açıklama yapıldı.
3 İLA 4 HAFTA SAHALARDA OLAMAYACAK
Rayo Vallecano sağlık personeli, Falcao'nun sağ uyluk kasında yırtık yaşadığını bildirerek tahmini 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Real Madrid'e karşı dün oynadıkları maçta Rayo Vallecano'da yedek başlayan ve 69. dakikada oyuna giren Falcao, takımı 2-0 yenik durumdayken 76. dakikada rakip ağları havalandırarak farkı 1'e indirmişti. Falcao, 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geldiği Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol atan Falcao, hafta içinde kas ağrıları sorunu yaşamış ve bu yüzden Real Madrid maçında yedek başlamıştı.
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Gol makinesi Falcao yine şov yaptı! Galatasaray’a geldiğinden beri istediği performansı yakalayamayan Radamel Falcao, sezon başında Rayo Vallecano’ya transfer olmuştu. Kolombiyalı yıldız, takımının Cadiz ile karşılaşmasında yine gol atmayı başardı. Böylece Falcao, Ravo Vallecano’yla çıktığı üçüncü maçta da gol atmayı başardı.
Falcao İspanya'da bambaşka Galatasaray'da beklenen performansı veremeyen ve sözleşmesi fesh edildikten sonra İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Falcao, ligde çıktığı iki maçta da gol atıp başarılı performansıyla göz doldurdu.