Türkiye Gazetesi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda mücadele veren A Milli Takım’da, Cebelitarık ve Karadağ maçları öncesi aday kadrosunda sürpriz değişikler yapıldı.

CENGİZ ÜNDER KADRODAN ÇIKARILDI

Yeni Şafak’ın haberine göre; Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildiği ve kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK

Cengiz'in yerine ise Galatasaray'ın 21 yaşındaki genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz aday kadroya eklendi.

A Milli Takım Letonya deplasmanında Katar biletini Norveç karşısında riske atan A Millî Takım'ın hedefi 3'te 3. Bugün Letonya deplasmanında sahaya çıkacak olan millilerin hedefi kazanmak ve rakiplerin puan kaybını beklemek.

A Milli Takım'da iki futbolcu kadrodan çıkarıldı A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı.

A Millî Takım Kadıköy'de Norveç'i ağırlayacak Ay yıldızlı takım deplasmanda yendiği Norveç’i Kadıköy’de de devirirse Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atacak. Mağlubiyet hâlinde Katar rüyası kâbusa dönüşecek