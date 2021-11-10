Türkiye Gazetesi

Millî takım kalecileri Katar için oldukça iddialı. Ay-yıldızlı ekibin kampında açıklamalar yapan millî file bekçimiz Uğurcan Çakır, "Bizim için Cebelitarık maçı çok önemli. Şansımızı son ana kadar zorlamak istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. İnşallah iki müsabakadan da en iyi şekilde ayrılacağız. Milli takım için birlikte savaşacağız" dedi.

EN ÜST SEVİYEDEYİZ

Sinan Bolat, "Öncelikle Cebelitarık maçına odaklanmak istiyoruz. Oradan 3 puan alıp, güzel bir moralle Karadağ maçına çıkıp kazanmak istiyoruz” derken, ay yıldızlı formanın heyecanını ilk defa yaşayan Ersin Destanoğlu ise, "Çok mutluyum. Burası en üst seviye. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" sözlerini kullandı.



A Millî Takım, Cebelitarık maçı hazırlıklarını sürdürdü

MİLLÎ TAKIMDA CENGİZ ŞOKU

A Millî Takım’da Cengiz Ünder şoku yaşanıyor. Riva kampında kontrolden geçen Marsilyalı yıldız oyuncunun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilince Stefan Kuntz tarafından kadrodan çıkarıldı. Kadroya Cengiz'in yerine Ümit Millî Takım’dan Barış Alper Yılmaz dâhil edildi.

Hamit Altıntop'tan 'Milli Takım'da kurumsallaşma' açıklaması: Artık 'one man show' bitti Eylül ayında Milli Takımlar Sorumlusu olarak göreve getirilen ve Milli Takım'ın yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu belirterek "Artık 'One man show' bitti" diyen Hamit Altıntop, herkesin ayrı bir görevi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.



