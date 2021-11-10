Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, son dönemlerde yaşanan hakem yönetimlerine tepki gösterdi. “Beşiktaş’ta bütün branşlarda mücadele eden sporcuların olmazsa olmazı şerefleriyle mücadele edip hakkıyla kazanmaktır” diyen Urgancılar “Ancak nedense özellikle futbol maçlarında son zamanlarda hepimiz elimizde mum, karanlıkta bir damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz. Adaletli davranmak için bir VAR mekanizması kuruldu ama bu sistem nedense hep bizim aleyhimize çalışıyor” dedi.

VAR BİZE NİYE YOK?

VAR sistemine eleştirilerine devam eden Mesut Urgancılar “Eskiden saha içinde Beşiktaş’a gol atan hakem varken şimdi ‘saha dışında VAR masasından ‘Beşiktaş’a nasıl gol atarız’ diye çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler ki, bardağı taşıran son damla misali bizim bardaklarımız çoktan dolu. Hatta barajlar doldu. Akıllarını başlarına almalarında yarar var. Yoksa hakemiyle, MHK’sıyla, Türkiye Futbol Federasyonuyla suyun sel olduğunu düşündüğünüzde önünde kimseyi bırakmaz, kimseyi tanımaz” sözlerini kullandı.



Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

HASIC 7 AY SONRA DÖNDÜ

Mart ayında Bosna Hersek Millî Takımı’nda sakatlanan Ajdin Hasic, yedi ay sonra çalışmalara başladı. Alanyaspor maçı öncesi yapılan antrenmanda yer alan Boşnak oyuncu futbolu çok özlediğini ve bir an önce formasına kavuşmak istediğini söyledi.

HAZIRLIK MAÇI İÇİN SHKUPI GELİYOR

Siyah beyazlılar önceki millî arada sakatlıklardan dolayı hazırlık maçı yapamamış ve bu durum lige olumsuz yansımıştı. Beşiktaş yarın saat 14.00’te Vodafone Park’ta, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Beşiktaşlı Fatih Hakan Avşar: 10 puanımız çalındı! Trabzonspor maçıyla birlikte Beşiktaş'ın üzerindeki oyunların daha da belirginleştiğini söyleyen siyah beyazlı yönetici, "Kaybettirdikleri puanlar olmasa belki de liderdik" dedi

Trabzonspor uzatmada Beşiktaş'ı devirdi Ligde Hatay'a yenilen, Devler Ligi'nde dörtte sıfır çeken Beşiktaş kazanıp ayağa kalkmak istediği maçta bir şok daha yaşadı. Abdülkadir Ömür takımını öne taşıdı, Cyle Larin cevap verdi. Son sözü 90+5'te Cornelius söyledi