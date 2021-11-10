Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un, Göteborg’dan kadrosuna kattığı Slovak yıldız Marek Hamsik, ülkesinde verdiği röportajda bordo mavili taraftarlara mesaj gönderdi. Trabzonspor’u seçtiği için çok isabetli bir karar verdiğini söyleyen Hamsik “Seçimimden memnunum. Kulübün iyi gitmesi ve birinci olmamızdan daha da memnunum. Beşiktaş’a karşı zorlu bir maç kazandık. Şimdiye kadar kazanma sürecindeyiz. Böyle devam edeceğiz. Puanlar alacağız” dedi.

Gervinho ikna etti

Trabzonspor ile anlaşma sürecini anlatan Hamsik “Sözleşme imzalamaya gittiğimde benden önce imzalayan Gervinho ile görüşmelerim oldu. Yöneticilerle de görüştüm. Hedeflerinden bahsettiler. Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Burada mutluyum. Sezon öncesi ligi kazanmak istediğimizi konuşmuştuk, şu ana kadar iyi gidiyoruz. Sonunda şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Kimi kazanmayı çok isterse sonucunu alır” diye konuştu.



Marek Hamsik, Beşiktaş karşısında sahadaydı

SIOPIS ÇOK MUTLU

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Manolis Siopis, kendisini ülkesinde gibi hissettiğini söyledi. Yunan oyuncu “Trabzonlular da bizim gibi, Yunanlar gibi. Çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız. Hem şehirlerimiz hem kültürümüz birbirine çok benziyor. Ailemle burada çok mutluyuz” dedi.

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