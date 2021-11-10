Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ocak ayı yaklaşırken Galatasaray’ın da transfer listesi şekillenmeye başladı. Sarı kırmızılılar için ara transfer döneminin olmazsa olmazı ön libero. Bu bölge için arayışlarını sürdüren Aslan’ın liste başında Fatih Terim’in çok istediği ve Benfica’nın kadro dışı bıraktığı Gedson Fernandes’in yanı sıra, yaz döneminde de girişimleri olan Aliou Dieng bulunuyor. Orta saha takviyesinden sonra ise Galatasaray rotasını kaleye çevrilecek.



Muslera bu sezon 21 resmî maçta forma giyerken kalesinde 25 gol gördü. Uruguaylı eldiven toplam 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

SON KARAR İRFAN

Millî takım dönüşleri sıkıntılı olan ve neredeyse idmana çıkmadan maç oynayan 35 yaşındaki Fernando Muslera’nın arkasına yerli bir kaleci almak isteyen Aslan devre arasında İrfan Eğribayat için Göztepe’nin kapısını çalacak. İzmir ekibine takas ve üzerine para teklif edilecek. Göztepe’nin İrfan’ı bırakmaya sıcak bakmadığı bilinse de 23 yaşındaki eldivenin G.Saray forması giymeye çok istekli olması Aslan’ın elini güçlendiriyor.

İLK RAKİP BELLİ OLDU

Bursaspor ile özel maç

Millî arada oyuncularına üç gün izin veren Fatih Terim forma şansı bulamayan isimleri hazırlamak istiyor. Geçtiğimiz millî arada olduğu gibi iki hazırlık karşılaşmasına çıkacak Aslan ilk olarak cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesislerinde Bursaspor ile karşılaşacak.

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