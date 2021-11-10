Türkiye Gazetesi

Ligde istediği çıkışı tam anlamıyla yakalayamayan ve taraftarın tepkisini toplayan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Demokratik Kongolu defans oyuncusu Marcel Tisserand'tan geldi. Tisserand, milli takım kampında sakatlanması üzerine kadrodan çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA NET BİLGİ VERİLMEDİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde yarın Tanzanya ve 14 Kasım Pazar günü Benin ile karşılaşacak milli takımın kafilesinde yer alan Tisserand'ın, kamp sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Sakatlığın ayrıntılarına yer verilmeyen açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Hector Cuper'in, Tisserand'ın yerine Arsene Zola'yı kadroya dahil ettiği ifade edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 30 kez formasını giyen Marcel Tisserand, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 12 maçta görev aldı.

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