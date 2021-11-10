Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. haftasında deplasmanda Marsilya ile oynadığı maçta tribün olayları yaşanmış ve mücadele birkaç kez durmuştu. UEFA, yaşanan olayların ardından aldığı kararları açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübe Avrupa'da 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübe 50 bin Euro para cezası verildi.

Galatasaray'da ocak ayı transfer planı belli oldu Tecrübeli teknik adamın ısrarla istediği Gedson Fernandes için Benfica’yla yeniden masaya oturulacak. Ayrıca artık yaşlanan Muslera’ya da yerli bir alternatif alınacak.

Rotasyonlu Galatasaray ligde kayboldu UEFA maçları sonrası ligde 8 puan kaybedildi, değişimli kullanılan on oyuncu dikiş tutturamadı. Nöbetleşe kullanılan üç forvet de istikrarı sağlayamadı ve zirveyle fark açıldı