Türkiye Gazetesi

Ligin 12. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını daha da güçlendiren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bir yıllık sürede diplerden zirveye tırmandı. Bordo mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 44 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 14 beraberlik alırken sadece 3 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Avcı geçen sezon sekizinci haftada takımın başına geçtiğinde Trabzonspor 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puanla 17. sırada yer alıyordu. Avcı ile 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 yenilgiyle ligi dördüncü sırada tamamlayan bordo mavililer bu sezon ise ilk 12 haftalık bölümde mağlubiyet görmedi. 30 puanla liderlik koltuğunda yer alan Karadeniz ekibi Hatayspor ve Konyaspor'un 7, G.Saray ve Alanya'nın 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 10 puan önünde bulunuyor.

30 puanla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, üç büyüklere fark attı.

DEVRE ARASI UĞUR HAMLESİ

Trabzonspor devre arasında mutlak bir sol bek transferi yapmak için kolları sıvadı. Sivassporlu Uğur Çiftçi ile görüşen bordo mavililer ayrıca Juventus'tan Luca Pellegrini ve Bradaric için de hamlelerini hızlandıracak.

Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası esiyor Beşiktaş'ı İstanbul'da mağlup ederek yenilmezlik serisini 24 maça çıkaran bordo mavililer, rakipleriyle arayı giderek açıyor, şampiyonluğa koşuyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile tarih yazıyor İstanbul’da Beşiktaş’ı devirip büyük sükse yapan Trabzonspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 değil, 16 puan topladı, zirvede tek başına kaldı…