Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ta ocak ayında kadroya iki transfer yapılması için çalışmalara devam edilirken bir yandan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Siyah beyazlılarda bu sezon da beklentilerin altında kalan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala için teknik direktör Sergen Yalçın'dan olumsuz rapor geldi. Tecrübeli çalıştırıcı üç oyuncuyu da kadroda düşünmediğini ve devre arasında gönderilebileceklerini yönetime iletti.

SÖNÜK 10 NUARA

N'Sakala ve Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda gerçekleşmişti. Oğuzhan Özyakup da Sergen Hoca'nın beğendiği isimler arasındaydı. Başarılı teknik adam Beşiktaş'ta göreve başladıktan hemen sonra Oğuzhan'la bir görüşme gerçekleştirmiş ve Feyenoord'a kiralık olarak gitmesini engellemeye çalışmıştı. Ancak yıldız oyuncu dönüşünde de beklenen performansı gösteremedi. Sergen Yalçın'la birçok oyuncu kariyer zirvesi yaparken Oğuzhan yerinde sayınca gözden düştü.

OĞUZHAN'IN YENİ ADRESİ BAŞAKŞEHİR

Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanan Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi Başakşehir olabilir. İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu görüşme yaptığı Oğuzhan'a 'Bize gelmek ister misin?' diye sordu. Teklife olumlu cevap veren yıldız oyuncunun devre arasında Başakşehir'e imza atması bekleniyor.

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