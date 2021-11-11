Türkiye Gazetesi

Amatör Lig maçına, fair play damgasını vurdu. Elbistanspor-Yahyalıspor maçında yaşanan sakatlık sonrası, Yahyalısporlu kaptanın hareketi görenleri mest etti. Elbistansporlu futbolcunun sakatlanması üzerine yerde acı çektiğini gören Yahyalıspor kaptanı, sedye bulunamayınca rakibini sırtlayıp müdahale edilmesi için saha dışına çıkarttı.

SEDYE BULAMAYINCA RAKİBİNİ SIRTLADI

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele veren Yahyalıspor, geride kalan haftada Elbistanspor ile karşılaştı. Bu maçın 5. dakikasında rakip takım oyuncusu Şahin Çığlı sakatlık geçirdi. İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan Şahin'in sedye ile kenara alınması gerekiyordu. Ancak sahada sedye olmamasından ötürü dışarı çıkamayan Şahin'in yardımına Yahyalıspor kaptanı Hasan Yazgan yetişti ve futbolcuyu sırtına alıp kenara taşıdı.

"ARKADAŞIMIN ACI İÇERİSİNDE OLDUĞUNU GÖRÜNCE YAPMAM GEREKENİ YAPTIM"

Yaptığı bu hareket ile hem takım arkadaşlarından hem de rakip takım taraftarlarından alkış toplayan Yahyalıspor kaptanı Hasan Yazgan, "Daha önce futbol sahasında babamı kaybettim ben. Rakip takım oyuncusu sakatlanmıştı. Kenara gitmesi gerekiyordu ve ne ayağının üzerine basabiliyordu ne de onu taşıyacak bir sedye vardı. Arkadaşımın acı içerisinde olduğunu görünce yapmam gerekeni yaptım. Sırtıma alıp saha kenarına götürdüm. Ben böyle gündem olacağını hiç düşünmemiştim" dedi.

UEFA Finansal Fair Play kurallarının esnetileceğini açıkladı UEFA, korona virüs yüzünden Finansal Fair Play kurallarının 2020 sezonunda esnetileceğini açıkladı.

İstiklal Marşı'nı okumuştu! Max Kruse Dünya Fair Play ödülüne aday TMOK Fair Play İcra Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse'un davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmesine karar verdi.