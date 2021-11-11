Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde kötü sonuçlar alan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira'nın eleştirilerin odak noktası haline gelmesiyle ilgili Başkan Koç "Rakibin hocası 1 sorgulanırsa Fenerbahçe'nin hocası 5 sorgulanır. Pereira geldiği birinci gün hedef tahtasına kondu. Yabancı hocalara fazla tahammül yok. Pereira buraya para için gelmedi. Yarım kalan hikayesini bitirmeye geldi. Hala da doğru yaptığımızı düşünüyorum. Ben hocanın arkasından iş çevirecek adam değilim. Her zaman B planının olması lazım ama şu an buna ihtiyacımız yok. Galatasaray maçının sonucu ne olursa olsun bu geçerli. O maçı kazanacağız. Olumsuz sonuçlarda radikal değişikliğe gidecek bir şeyler olacağını sanmıyorum. Hocamızın tazminatı yok. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Pereira'nın arkasındayız. Takımımıza ve kendimize inanıyoruz. 3-4 hafta sonra bambaşka noktada olabiliriz" ifadelerini kullandı.



"HOCAMIZA İNANCIMIZ TAM"

Yaşanan kötü gidişle ilgili Portekizli teknik adamdan rapor aldıklarını aktaran Koç "Kriz yönetimi var. Bunu yönetmeniz gerekiyor. Hocamızın ilk günkü inancı aynen devam ediyor. Sadece bir takım arayı açtı. Oyun sistemi tartışılır. Burada birkaç eksiğimiz var. Bunu biliyorduk. 3'lü formasyon Türkiye'de çok tutmuyor. Hocamız, bu oyun sistemiyle ilgili kadroya daha uyabilecek neler yapılabileceğini planladığını söyledi. Görüşeceğiz ve işimize bakacağız. Hocamızın arkasından iş çevirip başka hocalarla görüşmüyoruz. Gazetelerde yazan her şey hurafe. Hocamızdan memnunuz. Sorunların aşılabilecek olgunlukta olduğundan şüphemiz yok. Bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.



"MESUT TİCARETİ BIRAKIP İŞİNE ODAKLANMALI"

Ali Koç, son maçlarda fazla forma şansı bulamayan Mesut Özil'in artık işine odaklanması gerektiğini vurguladı. Yıldız futbolcuya mesaj gönderen Koç "Sezon başından beri Van Persie olayı oluşturulmaya çalışılıyor. Mesut haklı olarak oynamaya aç. Aldığı süreler zaman içinde arttı. İyi bir Mesut'un maçta yaptığı harikaları bizler de biliyoruz. Hocamızın Mesut'a karşı ön yargısı yok. Mesut dünyaya kendisini ispatlamak istiyor. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut'un da artık işine odaklanması lazım. Mesut'un ticari işlerini bir yana koyup 'Fenerbahçe için nasıl katkı veririm'e odaklanması gerekiyor. Mesut'tan maksimum şekilde yararlanmalıyız. Vitor Pereira da Mesut Özil'den en iyi şekilde faydalanmalı. Basında oluşturulduğu kadar büyük sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz. Hoca da 'Tüm oyuncuları nasıl en iyi şekilde kullanabilirim'i gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Hangi takımın 3 kaptanı birden sakat? Burada esas olan Fenerbahçe'dir. Esas olan Fenerbahçe'nin başarısıdır. Bu bilinçle işleri yürütüyoruz" şeklinde görüş belirtti.



İSTİFA AÇIKLAMASI

Ali Koç, oynadıkları son maçta taraftarların kendisine ve yönetimine yönelik istifa çağrısıyla ilgili "Herkesin görüşüne saygılıyız. Ancak aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Mali konulara hiç girmiyorum. Taraftarlardan kendilerine şunu sormalarını istiyorum; niye Fenerbahçe'de olanlar başka camialarda olmuyor? Eski yöneticiler benzer hareketler içinde olmuyorlar? Fenerbahçeli yorumcuların yaklaşımıyla diğer takım yorumcularının yaklaşımı arasında siyahla beyaz kadar fark var. Bunun irdelenmesi gerekiyor. Başarı yakalanacaksa en önemli unsur taraftardan geçecektir" sözlerini sarf etti.



"TARAFTAR HANCI GERİ KALAN YOLCU"

Samimi ve yapıcı eleştirilere her zaman açık olduklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti: Görev süremiz belli. Sportif ve spor dışı konularda hedeflerimiz belli. Bunlara ulaşamayacağımıza inandığımız gün bir dakika bile düşünmeden gerekeni yaparız. Taraftar hancıdır geri kalan yolcudur. Gönülden ve samimi eleştiriye boynumuz kıldan ince. Taraftarlarımızda da doğal olarak 7 sezondur yaşananların verdiği mutsuzluğu net bir şekilde anlıyorum. Bu çözüm değil. Bir Fenerbahçe taraftarının kötü giden bir maçta '3' diye bağırması bize yakışmıyor. İstediğiniz kadar kızın ancak eleştiriyi maç sonuna bırakın. Bu benden çok takıma zarar verir. 10 puan kapanmayacak bir fark değil. Bu sezon olmaması için bir neden yok. Bazen tarihiniz, isminiz ve gücünüz sizi şampiyonluğa götürür. Son ana kadar bu yarışın içinde olacağız. Tek endişemiz bu tribün olaylarının devam etmesi ve bunun futbolculara zarar vermesi. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Büyük resmi iyi görün, bu takımın şampiyon olmasını istiyorsanız havlu atmayın. Devre arasında gerekiyorsa her türlü müdahale yapılır. Fenerbahçe yükselişe geçecektir. İnanmaya devam etsinler.



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