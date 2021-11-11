Türkiye Gazetesi

Son haftalarda art arda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, millî aranın ardından en büyük rakibi Galatasaray ile karşılacak. Sarı-lacivertliler derbi hazırlıklarını sürdürürken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının antrenmanını yakından seyretmek için Samandıra'daki tesislere gitti. Koç'a bazı yöneticiler de eşlik etti.

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular, antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas istasyon çalışması gerçekleştirdi. Kaleci Berke Özer idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Tisserand, Valencia, Altay ve Gustavo tedavileri sebebiyle antrenmanda yer almadı.