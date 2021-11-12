Türkiye Gazetesi

İyi başladığı Dünya Kupası elemelerinde üst üste aldığı kötü sonuçlarla gruptaki iddiasını kaybeden A Millî Takım’ın, az da olsa Katar umudu sürüyor. Grup ikinciliği için ay yıldızlıların Cebelitarık ve Karadağ maçlarını kazanması, son maçını grup lideri Hollanda ile deplasmanda oynayacak olan Norveç’in de puan kaybetmesi şart. Riva’da oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, iki maçı da kazanarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.



Stefan Kuntz liderliğinde A Milli Takımı, Cebelitarık karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü

Letonya maçındaki hava

Grup sonuncusu Cebelitarık’ı küçük görmemeleri gerektiğini anlatan Kuntz “İlk maçın ne kadar zor geçtiğini gördünüz. Hiçbir rakibi hafife almamak gerekiyor. İki karşılaşmayı da aynı ciddiyetle oynayıp, Norveç’in puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz üzerimize düşeni yapalım, gerisine sonra bakarız” dedi. Takım ruhuna vurgu yapan Kuntz “Letonya’yı son dakikada yendiğimiz maçta beni asıl etkileyen sonuna kadar mücadele etmemiz ve sonrasında gördüğüm kenetlenmeydi. O tablonun devamını istiyorum” dedi.

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