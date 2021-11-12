Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi bitecek olan Beşiktaş’ta takımda kalması istenen oyuncularla temaslar sürüyor. Siyah beyazlılarda listenin başında Cyle Larin bulunuyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’la başka bir kimliğe bürünen Kanadalı oyuncu, attığı goller ve oynadığı futbolla ön plana çıkmayı başardı. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun temsilcisiyle geçtiğimiz aylarda görüşmüş ve yeni sözleşme için istekli olduğunu dile getirmişti.



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Efsane devrede

Devre arasında kadar oyuncunun menajeriyle yeniden masaya oturulması beklenirken yönetimin Kanadalı golcüye 2+1 yıllık sözleşme önereceği gelen haberler arasında. Takımın yaşayan efsanelerinden Atiba Huthinson da vatandaşı Larin’in Beşiktaş’ta devam etmesini istiyor. Kariyerinin en güzel günlerini Beşiktaş’ta yaşadığını söyleyen Atiba, Larin’e “Macera aramana gerek yok” diyerek sözleşme yenilemesi yönünde tavsiyede bulundu.

Kocadağ’dan çıkarma!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Trabzonspor maçında Vida’ya yapılan müdahale görüntülerinin VAR odasına gitmediği hakkında yapılan yorumlara açıklık getirdi. beIN Medya’ya giderek bu konu üzerinde yaklaşık iki saat tartıştıklarını belirten Kocadağ “Kamera çekiyorsa görüntüler VAR odasına muhakkak gidiyor. Yayıncı kuruluşun elinde olan bir durum değil” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta ayrılık raporu: Üç ismin bileti kesildi Sergen Yalçın performanslarını beğenmediği Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve N'Sakala'dan vazgeçti. Üç oyuncunun da ocak ayında gönderilmesine karar verildi.

Beşiktaşlı Fatih Hakan Avşar: 10 puanımız çalındı! Trabzonspor maçıyla birlikte Beşiktaş'ın üzerindeki oyunların daha da belirginleştiğini söyleyen siyah beyazlı yönetici, "Kaybettirdikleri puanlar olmasa belki de liderdik" dedi