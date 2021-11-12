Türkiye Gazetesi

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de sportik direktör olarak göreve başlayan, sonrasında teknik direktörlüğe adım atan Belözoğlu, ilk transferlerini sarı lacivertli takım için yapmıştı. Belözoğlu, 'kefilim' diyerek sarı lacivertlilere transfer ettiği Mauricio Lemos'u Başakşehir'e getiriyor.

Belözoğlu'nun sportif direktörlük dönemindeki ilk transferlerinden olan 25 yaşındaki Uruguaylı stoper, sarı lacivertli ekipte beklentileri karşılayamayınca 1 yıllığına Belçika ekibi Beerschot'a kiralanmıştı. Lemos'un sezon sonunu beklemeden devre arasında geri döneceği iddia edildi.

LEMOS DA SICAK BAKIYOR

Akşam'da yer alan habere göre; 'Gençleşmemiz gerekiyor' diyen Belözoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun yerine Mauricio Lemos'u transfer ediyor.

Belçika liginde son sırada olan Beerschot'ta kadroya giremeyen ve mutsuz olduğu iddia edilen Lemos da İstanbul ekibinde forma giymeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin ise kadroda düşünmediği Mauricio Lemos'un transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ DÜŞÜYOR

Bu sezon Beerschot ile sadece 1 maça çıkabilen Mauricio Lemos, geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 10 karşılaşmada görev almıştı.

25 yaşındaki Uruguaylının 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunurken oyuncunun güncel piyasa değeri 750 bin euro.

Fener'de Tisserand şoku Savunmada sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Kongolu oyuncudan mahrum kalabilir. Sarı lacivertlilerde Altay, Gustavo ve Valencia’nın da sakatlıkları sürüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Şampiyon olacağız Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor ile 2-2 kaldıkları maç sonrası “Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor“ diye konuştu.

Ali Koç: Yenilsek de Pereira ile devam Divan Kurulunda susan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya seslendi. İstifa etmeyi düşünmediğini, Pereira’nın da arkasında olduğunu söyleyen Koç “Galatasaray’ı yeneceğiz. Tersi bir durumda bile ayrılık olmayacak” dedi