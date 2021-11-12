Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden ve son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 2-21 mağlup eden Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, liderliğin keyfini yaşarken bir taraftan da kasasını dolduruyor.

28 MİLYON 500 BİN TL KASADA

Maç başı aldığı galibiyet ve beraberlik bonuslarıyla önemli bir ekonomik girdi sağlayan Trabzonspor, galibiyet başına 2 milyon 700 bin TL, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin TL gelir elde etti. 9 galibiyette 24 milyon 300 bin TL gelir elde eden Karadeniz ekibi, 3 beraberlikle ise 4 milyon 200 bin TL kazandı.

Karadeniz ekibi bu sezon toplamda 28 milyon 500 bin TL gelir ederek bu alanda da lider oldu.

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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile tarih yazıyor İstanbul’da Beşiktaş’ı devirip büyük sükse yapan Trabzonspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 değil, 16 puan topladı, zirvede tek başına kaldı…