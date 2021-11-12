Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da A Takım bütçesi 61 milyon eurodan 48 euroya kadar çekilse de kulüp zarar etmeye devam ediyor. Yönetim ise ara transfer dönemindeki tüm tekliflere açık. Buna tecrübeli futbolcu Marcao da dahil.

AYTAÇ VE GUSTAVO’DA LİSTEDE

Maç kadrosuna dahi giremeyen Gustavo Assuncao ve Aytaç Kara'nın bileti kesildi. Oğulcan Çağlayan da gönderilecekler listesinde.

ARDA TURAN GÖZDEN ÇIKARILDI

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Arda Turan, Feghouli ve Babel'e devre arasında veda edilecek. Aslan, 8 milyon euro maaş yükünden kurtulacak hem de takımın yaş ortalamasını düşürecek.

FEGHOULİ’NİN KALMA İHTİMALİ VAR

Ancak Feghouli'de sürpriz yaşanabilir. Feghouli, diğer iki isme nazaran katkı veriyor. Büyük fedakarlık yapması durumunda kalma ihtimali var.

GENÇ OYUNCULARA İLGİ BÜYÜK

Marcao'yu İtalyan, Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız kulüpleri takip ediyor. Berkan, Cicaldau ve Morutan da burada değerini katladı.

FATİH TERİM ONAYI VERDİ

Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı. Fatih Terim, yönetimin gençleşme operasyonuna tam destek veriyor. Yönetim ve teknik ekip uyumlu çalışıyor.

TEKNİK HEYETTE GÖRMEK İSTİYOR

Fatih Terim, Arda Turan'ın ekibinde yer almasını istiyor. Ancak Arda'nın gönlü futbol oynamaktan yana. Önümüzdeki devre Arda'yı başka bir Süper Lig ekibi forması altında görmek sürpriz olmayacak.

Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a ceza Son dakika haberine göre; UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle Galatasaray'a 50 bin euro para cezası ve iki deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verdi.

Galatasaray'da ocak ayı transfer planı belli oldu Tecrübeli teknik adamın ısrarla istediği Gedson Fernandes için Benfica’yla yeniden masaya oturulacak. Ayrıca artık yaşlanan Muslera’ya da yerli bir alternatif alınacak.

Rotasyonlu Galatasaray ligde kayboldu UEFA maçları sonrası ligde 8 puan kaybedildi, değişimli kullanılan on oyuncu dikiş tutturamadı. Nöbetleşe kullanılan üç forvet de istikrarı sağlayamadı ve zirveyle fark açıldı