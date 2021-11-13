Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında bu akşam Cebelitarık’ı misafir edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele, 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Grupta Norveç’in 2 puan gerisinde üçüncü durumda olan millî takımın Katar şansı az da olsa devam ediyor.

HOLLANDA YENSİN

Ay yıldızlılar Cebelitarık ve Karadağ maçlarını kazanır, Norveç de puan kaybederse puanlar eşitlenecek. Puan eşitliği hâlinde grup ikincisi olarak play-off’a kalacak takımı averaj belirleyecek. Norveç bu akşam iddiası kalmayan Letonya’yı ağırlayacak, son maçında ise salı günü deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşılaşacak. Ay yıldızlı takım, Norveç’ten 5 gol averaj gerisinde bulunuyor.



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türkiye Cebelitarık maçı öncesi soruları cevapladı

GÜNEŞ GİBİ GİDER MİYİM?

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçı öncesinde basının karşısına çıktı. “Bir teknik direktör olarak müdahale edip edemeyeceğiniz şeyler var” diyen Kuntz, “Letonya maçından çıkan bir öz güvene etki edemiyorsunuz. Oyuncularımızın çok sayıda maçı var, o yüzden bir önceki maçla başlıyoruz çalışmalara. Çünkü kulüpten çıkıp, millî takım çipini takmaları gerekiyor. Motivasyon konusunda zorlanmıyoruz çünkü Türk futbolcular zaten ülkeleri için oynamayı seviyorlar” dedi.

BASKIYI SEVERİM

Kuntz; “Şenol Güneş’in ayrılmadan önceki maçı Cebelitarık’tı ve zorlanmıştık. Hollanda maçındaki skor sonrasında da ayrılmıştı. Siz nasıl bir sistemle çıkacaksınız?” sorusuna karşılık gülerek “Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz? Beni biraz tanımışsınızdır. Ben zaten baskıyı istiyordum. Bu baskının altına girmek benim şahsi kararımdı. Bana sarılırsanız, ben de mutluluk hormonu salgılarım. Zaman geçti, oyuncular da biraz değişti. Oyuncuların hem takımları hem de Milli Takım için ne kadar gol attıklarını görüyorsunuz” diye konuştu.

ATABİLDİĞİMİZ KADAR...

Stefan Kuntz ile birlikte basın toplantısına katılan Kerem Aktürkoğlu “Atabildiğimiz kadar gol atmak istiyoruz. İlk maçta golü geç bulmuştuk. Erken gol bulup skoru daha da yukarı çekmek istiyoruz. Bunları söylerken hiçbir rakibi de küçük görmüyoruz” diye konuştu.

Terim'in gençleri Milli Takımın da gözdesi Düne kadar adı duyulmayan, bir kısmı alt liglerde oynayan Taylan, Kerem, Barış, Berkan ve Halil gibi oyuncular Terim'in elinde birer yıldıza dönüştü

Fransız basını yazdı: Burak Yılmaz Milli Takım'ı bırakıyor Fransız basını, Ligue 1 ekiplerinden Lille formasını giyen 36 yaşındaki milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakacağını iddia etti.

Cengiz Ünder yerine Barış Alper Yılmaz: Milli takımda sürpriz değişiklik A Milli Takım’da sürpriz değişiklik. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder’in yerine Galatasaray’ın 21 yaşındaki genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz aday kadroya dahil edildi.