Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sol bekte Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N’Sakala ile beraber üç alternatifi bulunan Beşiktaş, sağ bekte yalnız kalan Rosier’in yedeği olacak bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bir süredir çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Süper Lig’de Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı’yı radarına aldı. Akdeniz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun transferinin uygun bir bonservis bedeli karşılığında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Necip’i oynatıyordu

Rosier’in yerine alternatif bulmakta çok zorlanan ve bu bölgede Necip Uysal’ı oynatmak zorunda kalan Teknik Direktör Sergen Yalçın da bu transfer için oldukça ısrarcı. Bünyamin Balcı’nın hem genç hem de hücum özelliği yüksek bir sağ bek olmasından dolayı transferi onaylayan tecrübeli çalıştırıcı ocak ayında genç oyuncunun takıma katılmasını bekliyor. Transfer için adı Galatasaray’la da anılan Bünyamin Balcı’nın Beşiktaş forması giymek için çok istekli olduğu öğrenildi.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Edirne'de çiçeklerle karşılandı

Pjanic şartlara bağlı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Eğitim Derneği’nin bir toplantısına katılmak için gittiği Edirne’de öğrencilerin sorularını cevapladı. Çebi, Pjanic’in tapusunun alınıp alınmayacağı sorusuna “Şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa halledeceğiz inşallah” sözlerini kullandı.

SAKATLIĞI UZAYABİLİR

Sakatlığı sebebiyle son iki maçta forma giyemeyen Batshuayi’ye millî ara da yaramadı. Tedavisine İngiltere’de devam eden Belçikalı golcünün sakatlığının geçmediği ve Alanyaspor’la deplasmanda oynanacak maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

YALÇIN YORUYOR

Millî takımlara 10 oyuncusunu gönderen Beşiktaş çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Siyah beyazlılar bir haftalık süreçte güç ve kuvvet depolama üzerine yoğunlaştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın pazartesi gününden itibaren taktik çalışmalara ağırlık verecek.

Beşiktaş'ta ayrılık raporu: Üç ismin bileti kesildi Sergen Yalçın performanslarını beğenmediği Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve N'Sakala'dan vazgeçti. Üç oyuncunun da ocak ayında gönderilmesine karar verildi.

Beşiktaşlı Fatih Hakan Avşar: 10 puanımız çalındı! Trabzonspor maçıyla birlikte Beşiktaş'ın üzerindeki oyunların daha da belirginleştiğini söyleyen siyah beyazlı yönetici, "Kaybettirdikleri puanlar olmasa belki de liderdik" dedi