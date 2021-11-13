Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'ın rotası belli oldu. Sık sık bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim listeyi belirledi. Orta saha için Gedson Fernandes, kale için ise İrfan Can Eğribayat isimleri öncelik olarak belirlenirken kısa sürede harekete geçileceği öğrenildi. Ancak acil ihtiyaçların yanı sıra gidişata göre de yapılabilecek hamleler üzerinde de görüşmeler oldu. Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olan oyuncuların çokluğu sebebiyle de tedbir almaya çalışılıyor.



Galatasaray'da birçok oyuncu Afrika Kupası için ülkesine gidiyor

HÜCUMCULAR GİDİYOR

Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Millî Takımı'na çağrılan Feghouli, Senegal Millî Takımı'nda olacak Diagne ve Mısır kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed'in ligin ikinci yarısında minimum üç maç kaçıracak olmalarından dolayı Aslan'ın gündemine bir de forvet girdi. Bu bölge için de Fatih Terim'in daha önce ilgilendiklerini doğruladığı Parma'nın Rumen oyuncusu Dennis Man ön plana çıktı. İtalya Serie B'de beklentilerin altında kalan oyuncu için tekrar Çizme ekibiyle temas geçilecek.

ÇİZMEYİ İSTEMİYOR

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Dennis Man için “Sezon başında istedik ama Parma bırakmadı" açıklamasını yapmıştı. Sarı kırmızılılar, son haftalarda Parma'da yeterince forma şansı bulamadığı için ayrılığı kafaya takan Man için yeniden harekete geçti.

UEFA'dan Galatasaray'ın başvurusu için karar UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı

Galatasaray kemer sıkma politikasına geçiyor: Arda Turan gözden çıkarıldı Mali sıkıntılarla boğuşan Galatasaray, kemer sıkma politikasını uygulamaya başladı. Bazı oyuncularla veda hazırlığında olan sarı-kırmızılı ekipten şaşırtan karar alındı. Veda edilen oyuncular listesine Arda Turan’da eklendi. Tecrübeli futbolcuya devre arasında veda ediliyor.