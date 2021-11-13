Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin uluslararası spor müsabakalarında yüzü gülmeye devam ediyor. Milli tekvandocumuz Yiğithan Kılıç, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamladı. Organizasyonda yarışan sporcularımız müsabakanın ikinci gününde 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

1 ALTIN, 2 BRONZ MADALYA

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğithan Kılıç, erkekler 73 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 3, kızlarda 2 sıklette müsabakalar yapılırken, milli sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti. Organizasyonda bugün erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, 68 kiloda Cemil Tarık Altıngöz, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, kızlar 42 kiloda Nehir Geniş ve 63 kiloda Işıl Zafer mücadele etti.

Milli tekvandocu Yiğithan Kılıç, erkekler 73 kilo finalinde İspanya'dan Mikel Fernandez'i altın vuruşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, kızlar 42 kiloda da Nehir Geniş bronz madalya aldı. Şampiyonanın ilk gününde 2 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 1 altın ve 4 bronza yükseltti.

YARIN GERÇEKLEŞECEK MÜSABAKALAR

Şampiyonanın üçüncü gününde 5 sıklette müsabakalar yapılacak. Erkekler 55 kiloda Enes Kaplan, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 78 kiloda Rahmet Baran Şimşek, kızlar 44 kiloda Canan Gündüz ve 68 kiloda Büşra Öztürk madalya mücadelesi verecek.

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