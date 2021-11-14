Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Zirve yürüyüşünden ip üstünde yürümeye geçen Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kurtuluş olarak belirlemiş durumda. Başkan Ali Koç’un açık ve net desteğini alan Teknik Direktör Vitor Pereira, derbiyi kazanacaklarına inanıyor. Son dört maçta üç mağlubiyet, bir beraberlik alan sarı lacivertli takımda Portekizli hoca, “Puan kaybetme lüksümüz yok. Kredimiz tükendi. Bu maçı kazanmaya mecburuz” diyerek oyuncularından derbi zaferi istedi.

ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Takımdaki eksiklerin mazeret olamayacağını vurgulayan Vitor Pereira, “Hatalar yaptık, şanssızlıklar yaşadık ve önemli puanlar kaybettik. Ama geçmişe takılı kalamayız. Sonuç olarak planladığımız puan ortalamasının altında kaldık. Ama uzun lig maratonunda henüz kaybedilmiş bir şey yok. Galatasaray derbisi bizim için dönüm noktası olacak. Bu maçla birlikte seri galibiyetler alıp zirveye yaklaşacağız. Ben şampiyonluğa inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Ali Koç, üst üste gelen puan kayıplarının ardından taraftarın istifa beklentisine cevap verdi

KIM'DEN İYİ HABER

Savunmanın bel kemiği Kim Min Jae, Güney Kore’nin BAE’yle oynadığı maçta sakatlandı. Dizinde ağrı olunca 81’de oyundan alınan Kim’in ciddi bir sıkıntısı olmadığı öğrenildi. Pereira da Kim’e “Derbide sana ihtiyacım var. Kendine dikkat et” mesajını gönderdi.

MESUT SAHNE ALACAK

Vitor Pereira’nın, fiziksel yetersizliği sebebiyle yedek soyundurduğu Mesut Özil, Galatasaray maçında Fenerbahçe’nin en büyük kozu olacak. Hem Mesut derbiye özel olarak hazırlanıyor hem de Pereira takımı Mesut’a göre hazırlıyor. 3-4-3’te kanada sıkışan Mesut, yeni düzende on numara pozisyonunda serbest olarak görev yapacak.

Pereira'nın inadı kırıldı, Fenerbahçe'de dönüşüm zamanı Sezona üçlü savunmayla giren Fenerbahçe'nin derbide dörtlüye dönmesi bekleniyor. Sarı lacivertliler bundan sonra sabit bir sisteme göre değil, rakibe göre pozisyon alacak.

Ali Koç: Yenilsek de Pereira ile devam Divan Kurulunda susan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya seslendi. İstifa etmeyi düşünmediğini, Pereira’nın da arkasında olduğunu söyleyen Koç “Galatasaray’ı yeneceğiz. Tersi bir durumda bile ayrılık olmayacak” dedi