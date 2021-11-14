Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye daha yapılması için yönetim ve teknik heyet geçtiğimiz gün yaptıkları toplantıda karar almıştı. Sarı kırmızılıların liste başında ise geçtiğimiz sezon kiraladıkları ve formundan memnun kaldıkları Gedson Fernandes var. Aslan 22 yaşındaki oyuncuyu yaz döneminde de renklerine katmak için ciddi girişimlerde bulunuş ancak Benfica’nın inadını kıramamıştı. Aradan geçen zamanda Portekiz ekibi genç yıldızı sözleşme uzatma talebini reddetmesi üzerine kadro dışı bırakmıştı.

GALATASARAY'A DÖNECEĞİM

2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Gedson, bu transferin mutlu sonla bitmesi için bizzat devreye girdi. Orta saha oyuncusu menajeri vasıtasıyla Benfica’ya haber yollayarak makul bir bonservis bedeliyle Galatasaray’a gitmek istediğini iletti. Bu sezon sadece üç lig maçında 47 dakika süre alan Gedson mutsuz olduğunu ve artık kesin olarak takımdan ayrılmayı kafasına koyduğunu da belirtti. Portekiz ekibinin de artık oyuncuyu satmaya razı olduğu da öğrenildi.



Bursaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Diagne hat-trick yaptı

DIAGNE ŞOV

Galatasaray, millî arada Florya’da 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Fatih Terim bu karşılaşmada fazla forma şansı bulamayan isimlere görev verdi. Sarı kırmızılı ekip, maçı 5-2 kazanırken, Senegalli yıldız Mbaye Diagne hat-trick yaparak maça damga vuran isim oldu. Galatasaray’ın diğer golleri Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram’dan geldi. Bursaspor’un sayılılarını ise İsmail Yüksek ile Acolatse kaydetti.

İSMAİL KIZDIRDI

Florya’daki hazırlık maçının ilk yarısında hatalı gol yiyen Galatasaray’ın kalecisi İsmail Çipe’ye Teknik Direktör Fatih Terim tepki gösterdi. Teknik heyet devre arasında İsmail Çipe’nin yerine kaleye Fatih’i oyuna aldı. İsmail tesislere gitti.

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