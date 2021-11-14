Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Millî takım kampında bulunan 31 yaşındaki oyuncu N'Sakala, İstanbul’a geldiğinde kadro dışı kararının tebliğ edilmesi planlanıyor. N’Sakala’nın devre arasında gönderilmesi gündemde.

TEKLİF BEKLENİYOR

Sezon sonunda birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek olan Beşiktaş’ta N’Sakala dışında devre arasında da takımdan ayrılacak isimler olacak.



N'Sakala'nın devre arası gönderilmesi planlanıyor

Yönetim kadroda düşünülmeyen oyunculara kendine kulüp bulması için tebligatta bulunacak. Kadro dışında kalan oyuncular Lens, Douglas, Ljajic ile sakatlıkları sebebiyle ligin ilk yarısını kaçıran Hasic ile Atakan Üner’e iyi bir teklif gelmesi hâlinde yollar ayrılacak.

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