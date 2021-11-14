Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

2022 Dünya Kupası yolunda Letonya karşısında aldığı son dakika galibiyetiyle umutlarını sürdüren A Millî Futbol Takımımız, grubunda oynadığı dokuzuncu maçta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırladığı grubun zayıf takımı Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla mağlup etti. Stefan Kuntz'un takımı, Norveç'in Letonya'ya takılmasıyla, grupta ikinci sıraya yükselmiş oldu.

KEREM RESİTALİ

Cebelitarık'ın yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadığı karşılaşmada gol perdesi 11. dakikada açıldı. Kerem Aktüroğlu soldan çalımlarla ceza sahasına girerken, düzgün bir vuruşla ay-yıldızlı takımımızı öne geçirdi: 1-0. 38'de Burak'tan aldığı pası iyi değerlendiren Halil Dervişoğlu millîlleri rahatlattı: 2-0. Üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Halil, ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.



A Milli Takım, Cebelitarık'ı 6 golle geçerken goller Halil (2), Kerem, Merih, Serdar Dursun ve Mert Müldür ile geldi

İKİNCİLİK GELDİ

İkinci yarıda durağanlaşan oyunda millîleri hareketlendiren gol 65'te arka direkte Merih Demiral'dan geldi: 4-0. 81'de Rıdvan'ın pasını iyi değerlendiren Serdar Dursun farkı beşe çıkardı: 5-0. Maçın skorunu belirleyen gol ise 84'te Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Mert Müldür'den geldi: 6-0. Türkiye böylece son maçlar öncesi ikincilik için avantaj elde etti.

AYAKLARIMIZ YERE BASSIN

A Millî Takım'ın çalıştırıcısı Stefan Kuntz, Cebelitarık maçının ardından temkinli açıklamalarıyla dikkat çekti. "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları saha kenarında izlemek zevkti" diyen Alman teknik adam, "Oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık. Her şeyi denedik. Rıdvan Yılmaz'ın da hücum kalitesinde bize katkı sağlayacağını planladık. Mert golünü attı. Rıdvan asistlerini yaptı. Fena fikir değilmiş. Önemli bir Karadağ maçımız var. Ayaklarımızın yere basması lazım" sözlerini kullandı. Norveç-Letonya beraberliği konusu sorulan Kuntz, "O maça bakamadım. Kaptan Burak Yılmaz, yanımda her şeyi takip ediyordu ve arkadaşlarına söylüyordu" cevabını verdi.

Türkiye, Cebelitarık'ı yenerek 2. sıraya yükseldi A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

Stefan Kuntz: Üzerimize düşeni yapacağız Dünya Kupası’na gitmenin kendi ellerinde olmadığını söyleyen A Millî Takım’ın hocası Stefan Kuntz “Ancak biz Cebelitarık ve Karadağ’ı yenip Norveç’in kaybetmesini bekleyeceğiz” dedi.