Türkiye Gazetesi

Ligde rakiplerine fark atan Trabzonspor’un kayıp golcüsü Fode Koita, sezon başından bu yana hem sakatlığı hem de formsuzluğu yüzünden formayı unuttu. Bordo mavili formayla sadece 31 dakika süre alabilen Gineli forvet ile devre arasında yolların ayrılması beklenirken Koita’nın gitmeye niyeti yok. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan 31 yaşındaki oyuncu dünkü çalışmada da yer almadı. Abdullah Avcı’nın da oyuncunun gönderilmesi yönünde rapor hazırladığı öğrenildi.

Katkı sağlayacağım

Millî ara sonrasında tam hazır olması beklenen oyuncu ise ayrılık haberlerine takılmadığını söyledi. Oynayabileceği bir takıma gitmek yerine Trabzonspor’da kalıp şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istediğini söyleyen Gineli oyuncu “Sakatlıklar formumu olumsuz etkiledi. Şampiyonluk yolunda iyi giden bir takımımız var. Trabzonspor iyi futbolculardan oluşan bir ekip, kadroya girmek kolay değil. Ama savaşıp formayı alacağım. Şampiyon takımın parçası olmak istiyorum” diye konuştu.

Avcı’dan kafa izni

Trabzonspor, Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Millî oyunculardan mahrum çalışan bordo mavililer ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, idman sonrasında oyuncularına iki gün izin verdi.

Trabzonspor'da Koita şoku Trabzonsporlu forvet Fode Koita, antrenman esnasında sağ kalçasına aldığı darbeyle yaralanarak sakatlandı.