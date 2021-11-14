Türkiye Gazetesi

Lige iyi bir başlangıç yapan ancak ardından gelen kötü sonuçlarla taraftarların tepkisini çeken Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Özellikle Mesut Özil - Pereira gerginliği ile ilgili haberler spor gündemindeki yerini korkurken, Başkan Ali Koç'tan Özil ile ilgili önemli açıklamalar gelmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yıldız oyuncu için "Mesut'un artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması lazım" demiş ve tartışmaların fitiini ateşlemişti. Bu sözlerin ardından Mesut Özil'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Twitter ve Instagram'dan ortak paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayı giyip eliyle kalbini gösterdiği bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına "Her zaman her yerde en büyük FENER" yazan Özil, #YaFenerYa hashtagini kullandı. ​Binlerce beğeni alan fotoğrafa yorumda bulunan taraftarlar, Mesut'a sahip çıktı.

ALİ KOÇ: MESUT, FENERBAHÇE'YE NASIL DAHA FAZLA KATKI VERİRİM DİYE DÜŞÜNMESİ LAZIM

Geçtiğimiz günlerde takımın gidişatına dair açıklamalarda bulunan ve Pereira ile yollarına devam edeceklerini belirten Ali Koç, Mesut ile ilgili de konuşmuş, "Artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç: Yenilsek de Pereira ile devam Divan Kurulunda susan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya seslendi. İstifa etmeyi düşünmediğini, Pereira’nın da arkasında olduğunu söyleyen Koç “Galatasaray’ı yeneceğiz. Tersi bir durumda bile ayrılık olmayacak” dedi

Mesut Özil kripto para çıkarıyor: Adı belli oldu Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, kendi kripto parasını çıkarıyor. Özil, kripto parasının adını sosyal medya hesabından duyurdu.