A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda avantajı yakaladı. Cebelitarık karşısında farklı bir skorla geçerek Norveç'e karşı averaj üstünlüğünü yakaladı. Ay-Yıldızlı ekipte 12’inci dakikada Kerem’in attığı gol ise geceye damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, rakiplerini çalıma dizerek fileleri havalandırdı. Büyük beğeni toplayan gol sonrası genç futbolcuya övgüler yağdı.
MESSİ BENZETMELERİ YAPILDI
Sosyal medyada Kerem için Messi benzetmeleri yapılırken Galatasaraylı taraftarlar da yıldız futbolcuyla sözleşme uzatılması gerektiğini belirterek yönetime çağrıda bulundu.
Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;
A Milli Takım Letonya deplasmanında Katar biletini Norveç karşısında riske atan A Millî Takım'ın hedefi 3'te 3. Bugün Letonya deplasmanında sahaya çıkacak olan millilerin hedefi kazanmak ve rakiplerin puan kaybını beklemek.
A Milli Takım'da iki futbolcu kadrodan çıkarıldı A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı.
A Millî Takım Kadıköy'de Norveç'i ağırlayacak Ay yıldızlı takım deplasmanda yendiği Norveç’i Kadıköy’de de devirirse Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atacak. Mağlubiyet hâlinde Katar rüyası kâbusa dönüşecek