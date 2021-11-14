Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, devre arasında kariyerini noktalıyor. Bu sezon bir türlü sakatlıklardan yakasını kurtaramayan kaptan vedaya hazırlanıyor.

FUTBOLU BIRAKIYOR

Tecrübeli futbolcunun devre arasında futbol kariyerine nokta koymayı ciddi ciddi düşündüğü belirtiliyor. Ancak futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'dan ayrılmayacak.

TERİM’İN EKİBİNE DAHİL OLACAK

Sabah'ın haberine göre; Arda, Selçuk İnan ve Necati Ateş gibi 'Babam' dediği Fatih Terim'in teknik ekibine dahil olacak.

KENDİNİ GELİŞTRMEK İSTİYOR

Belirli sayıda milli formayı giydiği için UEFA B Lisansı alma hakkı olan Arda'nın yeni hedefi A takım çalıştıracak seviyeye gelmek.

49 GOL 77 ASİST

Arda Turan, Galatasaray formasıyla çıktığı 234 resmi maçta 49 gol ve 77 asiste imza attı. Arda Turan; Atletico Madrid'de İspanya şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finali ve Barcelona'da da lig şampiyonluğu yaşadı.

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UEFA'dan Galatasaray'ın başvurusu için karar UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı

Galatasaray kemer sıkma politikasına geçiyor: Arda Turan gözden çıkarıldı Mali sıkıntılarla boğuşan Galatasaray, kemer sıkma politikasını uygulamaya başladı. Bazı oyuncularla veda hazırlığında olan sarı-kırmızılı ekipten şaşırtan karar alındı. Veda edilen oyuncular listesine Arda Turan’da eklendi. Tecrübeli futbolcuya devre arasında veda ediliyor.