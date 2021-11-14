Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın Sao Paulo kentindek düzenlenen sezonun 19. mücadelesi, 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden gerçekleşti. Yarışta Verstappen ve Hamilton arasındkai kıyasıya yarış damgasını vurdu. Yarışın gülen tarafı ise Hamilton oldu.

HAMILTON, VERSTAPPEN'İ 59. TURDA GEÇİP LİDERLİĞE ASILDI

Yarışa 10. cepten başlayan Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bul-Honda sürücüsü Max Verstappen'i 59. turda geçerek ilk sıranın sahibi oldu. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Hamilton, sezonun 6'ncı, kariyerinin 101. birinciliğine ulaştı.

Verstappen, liderin 10.4 saniye arkasında 2'nci, Valtteri Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 13.5 saniye gerisinde 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 318,5'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14'e indirdi.

Sezonun 20. yarışı Katar Grand Prix'si 21 Kasım'da yapılacak.

Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

YARIŞTAKİ PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

4. Sergio Perez (Meksika): 178

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 151

Takımlar

1. Mercedes 521,5

2. Red Bull: 510,5

3. Ferrari: 287,5

4. McLaren: 256

5. Alpine: 112