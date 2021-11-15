Türkiye Gazetesi

15 yaşındaki Türk asıllı Rumen futbolcu Enes Sali yeni bir rekorun sahibi oldu. Enes, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 10. haftasındaki Lihtenştayn maçının 82. dakikasında, Romanya Milli Takımı formasını ilk defa giydi.

Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta Kulübü'nde oynayan Enes, böylece Norveçli Martin Odegaard'a (15 yaş, 300 gün) ait rekoru kırdı.

Enes, 15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.



Türk futbolunda tarihi olay! Maçı erken bitirdi, futbolcuları geri çağırdı Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasında 9 dakika uzatma verilmesine rağmen hakem Halis Özkahya karşılaşmayı 90+4'te bitirdi. Hatanın fark edilmesinin ardından soyunma odasına dönen futbolcular tekrar sahaya çıktı ve 5 dakika daha maç devam etti.



Galatasaray Türk asıllı futbolcu için düğmeye bastı Felipe Melo'yu gözden çıkaran Galatasaray, defansif orta saha oyuncusu transferine hız verdi.