Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası umutlarını düne kadar Kafdağı’nın ardına atan Türkiye, son iki maçta yeniden umutlarını yeşertti. Letonya karşısında uzatmanın son saniyesinde penaltıyla gelen galibiyet, ardından da Cebelitarık karşısında alınan yarım düzinelik sonuç… Tabii bir de üstüne önceki gece gruptaki rakiplerimizin aldığı sonuçlar… Katar bize göz kırpıyor. Türkiye, EURO 2016’ya gidiş sürecindeki çok ihtimalli macerayı yeniden yaşıyor, ‘olmaz’ denilen ihtimaller bir bir gerçekleşiyor…

HEPSİ BİZE ÇALIŞTI

Grupta üçüncü sırada olan Türkiye, Norveç’ten beş gol averaj gerideydi. Bu yüzden Cebelitarık karşısında kazanmak değil, ‘farklı kazanmak’ zorundaydık; altı tane attık, Norveç’le aradaki averajı eritip öne geçtik. Bu sonuç bizim için “Norveç son maçında Hollanda’ya yenilirse ve biz de Karadağ’ı yenersek grup ikincisi” olarak play-off kapısını açacaktı. Ancak daha güzeli gerçekleşti önceki gece. Norveç, sahasında Letonya ile golsüz berabere kaldı, puan durumunda üçüncü sıraya düştü.



A Milli Takım, bol gol atması gereken maçta Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti

LİDERLİK ŞANSIMIZ VAR

Play-off’a gitmek demek Dünya Kupası umutlarının sürmesi anlamına geliyordu. Gece yarısında bir güzel haber daha geldi; Hollanda 82’nci dakikaya 2-0 önde girdiği maçta Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, Türkiye’ye grup liderliği, bir başka deyişle Katar’a ‘direkt uçuş’ şansı doğdu. Ay yıldızlı takımımız yarın akşam Karadağ’ı yendiği takdirde Hollanda-Norveç maçından çıkacak her türlü sonuç bize yarayacak. Bu durumda Türkiye, ya kupaya hemen bilet alacak ya da play-off’tan aktarma yapacak…

GEL DE YANMA

Millî Takım aslında Dünya Kupası elemelerine çok iyi başlamıştı. Ancak Letonya karşısında 3-1 öndeyken alınan 3-3’lük sonuç ile 2-0 öndeyken Karadağ karşısında 90+7’de gelen 2-2’lik sonuç, ay yıldızlı takıma 4 puan kaybettirdi. Millî takım bu maçlardan 6 puan çıkarsaydı grup liderliği için çok avantajlı olacaktı.

KARADAĞ MAÇINA ALMAN HAKEM

A Millî Takımımızın, Karadağ ile oynayacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Türkiye, Daniel Siebert yönetiminde çıktığı tek müsabakada yine Karadağ ile karşılaşmış ve hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.

Türkiye, Cebelitarık'ı yenerek 2. sıraya yükseldi A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

SOYUNMA ODASINDA KOLBASTI ŞOV

Millî takım Cebelitarık’ı 6-0 yenince oyuncular sahada büyük sevinç yaşadı. Ancak sahadaki oyuncuların çoğu Norveç’in Letonya maçını kazandığını zannediyordu. Elyounoussi’nin golünün iptal edildiği maçın berabere bittiği haberi soyunma odasındaki coşkuyu tavan yaptırdı. Sakatlığı tam geçmediği için maçta görev almayan Abdülkadir, telefonundan Trabzon havası açınca ay yıldızlı oyuncular soyunma odasında kolbastı oynayarak geceyi kutladı.

PLAY-OFF YOLU ÇOK ÇETREFİLLİ

Hollanda’nın Karadağ ile berabere kalması Türkiye’ye liderlik şansını da açtı. Ancak Portakallar evinde Norveç’i yenerse ve Türkiye, mevcut tabloda olduğu gibi grubu ikinci sırada tamamlarsa Dünya Kupası için play-off mücadelesi verecek. Gruplarını ikinci tamamlayan 10 takım ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki takım, bu play-of’larda kozlarını paylaşacak. Maçlar 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Mini turnuva gibi

Tek maç sistemine göre oynanacak maçlarda iki rakibini eleyen üç takım, Dünya Kupası vizesi alacak. Yarı final maçı, seri başı takımın evinde, final ise tarafsız sahada oynanacak. Türkiye’nin seri başı takımlar arasına adına yazdırması zor görünüyor. Türkiye’nin bu play-off’larda seri başı olması ve iç saha avantajını elde edebilmesi için gruplardaki son maçlarda aşağıdaki ihtimallerden en az ikisinin gerçekleşmesi gerekiyor:

> Galler’in 15 puan, +2 averajı geçmemesi

> İskoçya’nın Danimarka’ya kaybetmesi

> Polonya’nın Macaristan’a kaybetmesi

Türkiye Cebelitarık'ı ağırlayacak | Milli Takım'a bol gol lazım Grupta üçüncü durumdaki A Millî Takım, iki maçından 6 puan çıkarır, ikinci sıradaki Norveç puan kaybederse play-off için averaj gerekiyor.

İKİNCİLİK İHTİMALİ OLAN TAKIMLAR

C Grubu: İtalya, İsviçre

D Grubu: Finlandiya, Ukrayna

E Grubu: Galler, Çekya

F Grubu: İskoçya

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç

I Grubu: İngiltere, Polonya

ŞİMDİ KUTLAYIN, HEMEN UNUTUN!

Şenol Güneş’ten devraldığı millî takımı son iki maçtaki galibiyetle yeniden Dünya Kupası potasına sokan Stefan Kuntz, Cebelitarık maçı sonrası oyuncularını tek tek tebrik etti. “Bu takıma inanmasam gelmezdim. Türkiye’nin futbol potansiyelini iyi biliyorum” diyen Alman teknik adam “Galibiyeti şimdi doyasıya kutlayın. Bunu hak ettiniz. Fakat yarın hemen unutun. Çünkü Karadağ maçına konsantre olmalıyız. Diğer maçların sonuçlarıyla çok önemli bir avantaj elde ettik. Bu hikâyeyi hep beraber mutlu sonlandıralım” diye konuştu.