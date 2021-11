Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde FB TV ekranlarından yaptığı birlik çağrısını bu kez Almanya’da tekrarladı. Hamburg Fenerbahçeliler Derneği’nin 20. yıl kutlamasına katılan Koç, 20 dernek ve 70’in üzerinde dernek temsilcisine seslenirken, “Fenerbahçe başkanının değil, kayıtsız şartsız Fenerbahçe’nin yanında olun” vurgusunda bulundu.

ZİL TAKIP OYNAYAN VAR!

Koç, "Hepimizi üzen futbol takımımız bu sezona da iyi başladı. Üç galibiyet aldık, 9 puan, 0 gol yedik, 4. hafta İstanbul'da Sivasspor ile berabere kaldık, daha o gün protestolar başladı" derken, "Bunu bekliyorduk. Futbolun olağan akışına aykırı bir durum. Fakat bu böyle gitmeyecek, bir yerde dönecek. Her puan kaybında, her maç kaybında, her olumsuz durumda ortaya çıkanlar, zil takıp oynayanlar da mutsuz olacaklar" sözlerini kullandı.



FENERBAHÇE DERBİYE BİLENİYOR

Millî ara sonrası Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor. Millî takımlardaki 9 oyuncusundan mahrum olan sarı lacivertliler dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Altay, Valencia, Gustavo ve Tisserand’ın tedavisi devam ederken İrfan Can özel program dâhilinde çalıştı.

MESUT BÖLÜNMESİ

Başkan Ali Koç’un Mesut Özil’e “Ticareti bırak, futbola bak” uyarısının ardından Fenerbahçe taraftarları arasında fikir ayrılığı oluştu. Kimileri Koç’tan yana saf tutarken, Mesut’u oynatmadığı için Pereira’yı haklı bulanlar ve Mesut’un hakkının yendiğini düşünenler de var.

