Türkiye Gazetesi

Galatasaray millî takıma gönderdiği 5 isimle en fazla oyuncu katkısı veren kulüp konumunda. Millîlerin Cebelitarık’ı 6-0 yendiği maçta Kerem açılışı yapan, Halil ise iki golle farkı açan isimler olarak ön plana çıktı. Millî maç öncesinde Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak sık sık Fatih Terim ile telefon üzerinden iletişim kurarak fikir alışverişinde bulundu. Ay yıldızlı teknik adamlar Terim ile yaptığı görüşmelerde oyuncuları en verimli nasıl kullanabileceklerini de sordu.

EN İDEAL VERİM

Fatih Hoca, Barış Alper Yılmaz’ı çizgiye inecek şekilde, Kerem Aktürkoğlu’nu kanatta içe kat eden pozisyonda, Halil Dervişoğlu’nu da çift forvetli sistemde değerlendirmeleri gerektiğini anlattı. Kuntz-Koçak ikilisi de Terim’in dediği gibi takımı 4-4-2 sisteminde sahaya sürdü. Nitekim âdeta kullanma kılavuzlarıyla beraber oyuncuları oynatan ay yıldızlı teknik heyet, en ideal verimi aldı ve bu sayede kilidi açan ilk üç gol, bu oyunculardan geldi.

BİLETLER SATIŞTA

Sarı kırmızılı yönetim, kritik Fenerbahçe derbisinin biletlerini satışa çıkardı. Uzun bir aradan sonra lig maçında tam kapasiteyle taraftar Nef Stadyumu’nda olabilecek. Taraftarların kısa sürede biletleri tüketmesi bekleniyor.

FEGHOULİ KENDİNE GELİYOR

Sezon başında istenmeyen adam olan Feghouli, formunu ciddi bir şekilde yukarı çıkarmayı başardı. Yıldız oyuncu G.Saray formasıyla son üç maçında 1 gol, 1 de asist yaparken Cezayir Millî Takımı’nda son 9 maçında 7 gol, 3 asiste imza attı.



Diagne'ye teklif gelmesi durumunda Galatasaray Solbakken ile anlaşacak

SOLBAKKEN PLANI

Sezona gençleştirme operasyonuyla başlayan Galatasaray, ocak ayında da yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Diagne’ye teklif gelmesi hâlinde bunu değerlendirip yerine Ola Solbakken’i transfer etmeyi hedefliyor. 23 yaşındaki Norveçli hücumcu bu sezon Bode formasıyla çıktığı 8 resmî maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

Galatasaray transferde rotayı belirledi Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Feghouli, Diagne ve Mustafa'ya alternatif arayan sarı kırmızılılar Rumen Dennis Man için harekete geçecek

Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan futbolu bırakıyor! Galatasaray’da Arda Turan’la ilgili karar verildi. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Arda Turan, devre arasında kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. Deneyimli oyuncunun Fatih Terim'in ekibine dahil olacağı belirtildi.