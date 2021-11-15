Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta devre arasında Anderson Talisca’nın kadroya katılması gündemde. Brezilyalı yıldızın yıllık ücretinde çok ciddi fedakârlık yapması kadar önemli bir detay daha transferde belirleyici olacak: Teixeira ve Talisca birlikte oynar mı? Teknik Direktör Sergen Yalçın bu durumu yıllar önce Mehmet Özdilek’le birlikte top koştururken yaşamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı Talisca’yı istiyor ancak henüz verim alamadığı Teixeira konusunda çekinceleri de bulunuyor.

Özel görüşme

İki oyuncunun birlikte oynaması durumunda takım savunmasının ciddi olarak azalma ihtimali var. Bu handikap sebebiyle transfer için soru işaretleri oluşmuş durumda. Öte yandan Sergen Yalçın, Alex Teixeira ile yakından ilgileniyor. Kendisinde beklentilerinin fazla olduğunu söyleyen Yalçın, “Çok yeteneklisin. Sahada bütün hünerlerini göstermeni istiyorum. Risk almaktan çekinme. Sana özgürlük veriyorum” diyerek oyuncusunu motive etmeye çalıştı.



Beşiktaş'ta Teixeira, Sergen Yalçın'ın yoğun ilgisinde

ARADA UÇURUM VAR

Anderson Talisca futbol hayatını sürdürdüğü Suudi Arabistan’ın An Nassr takımında yılda 8 milyon avro kazanıyor. Siyah beyazlı yönetimin ise Brezilyalı yıldız için maksimum 2 milyon avroluk bütçe ayırabileceği belirtiliyor.

Beşiktaş'ta ayrılık raporu: Üç ismin bileti kesildi Sergen Yalçın performanslarını beğenmediği Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve N'Sakala'dan vazgeçti. Üç oyuncunun da ocak ayında gönderilmesine karar verildi.

İZİN SONA ERDİ

Shukpi ile oynanan ve 3-0 kazanılan hazırlık maçının ardından iki gün izin yapan Beşiktaş’ta mesai bugün başlıyor. Siyah beyazlılar cumartesi günü Alanyaspor’la deplasmanda oynayacağı maç için saat 16.00’daki antrenmanla birlikte topbaşı yapacak.

Beşiktaş'ta N’Sakala kadro dışı bırakıldı Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan N’Sakala son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekmişti. Beşiktaş yönetiminin, disiplinsiz tavırları bulunan Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Rosier'in alternatifi Bünyamin Balcı İsmi Galatasaray’la da anılan Antalyaspor’un 21 yaşındaki oyuncusu Bünyamin Balcı'nın ocak ayında bonservisinin alınması planlanıyor. İki taraf da transferi istiyor.