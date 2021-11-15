Türkiye Gazetesi

Ürdün ile İran arasında oynanan Kadınlar Asya Kupası Elemeleri maçının ardından çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Ürdün Futbol Federasyonu, İran kalecisinin kadın değil erkek olduğu iddiaları üzerine kalecinin cinsiyetinin doğrulanmasını talep eden bir şikayette bulundu.

Penaltı atışlarında gösterdiği performans ile takımına galibiyeti getiren kaleci ile ilgili iddialar üzerine Ürdün Futbol Federasyonu (JFA) Başkanı Ali Bin Al-Hussein, AFC'ye ilettikleri mektubu Twitter'da paylaştı.

"ŞEFFAF VE NET SORUŞTURMA" TALEBİ

AFC'ye gönderilen şikayet başvurusunda, "AFC'den, söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir panel tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatmasını talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

25 Eylül'deki maçın 0-0 sona ermesinin ardından İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.

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