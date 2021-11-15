Türkiye Gazetesi

A Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası'ndaki grubunda lider olan Hollanda’dan kötü haberler peş peşe geliyor. Son maç öncesi Teknik Direktör Van Gaal'ın sakatlanmasının ardından bir kötü haber de yıldız savunmacı Stefan de Vrij'dan geldi.

NORVEÇ MAÇINDA YOK

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Karadağ ile oynanan maçta sakatlanan 29 yaşındaki stoperin, Norveç'le yapılacak kritik müsabakada forma giyemeyeceği bildirildi. De Vrij, Norveç maçını tribünden takip edecek.

Stefan de Vrij

Katar Dünya Kupası bizi çağırıyor | A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Bize bol gol lazımdı; Cebelitarık’a altı tane attık, Norveç’le aradaki averajı eritip öne geçtik. Averajı kapatalım derken Norveç, sahasında Letonya ile berabere kaldı, üçüncü sıraya düştü. Hollanda, 2-0 önde olduğu maçta Karadağ’la 2-2 berabere kaldı, Türkiye’ye ‘direkt uçuş’ şansı doğdu. Hollanda-Norveç maçından çıkacak üç ihtimal de Karadağ’ı yenmemiz hâlinde bize yarayacak.

A Milli Takım Letonya deplasmanında Katar biletini Norveç karşısında riske atan A Millî Takım'ın hedefi 3'te 3. Bugün Letonya deplasmanında sahaya çıkacak olan millilerin hedefi kazanmak ve rakiplerin puan kaybını beklemek.

A Milli Takım'da iki futbolcu kadrodan çıkarıldı A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı.