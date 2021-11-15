Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. İki takım da dev derbi için çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu karşılaşma öncesi milli takım kampında bulunan sarı-kırmızılıların Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'den bomba bir açıklama geldi. Cezayirli oyuncu, ülkesine yaptığı açıklamada Almanya'ya elendikleri maçtan sonra Mesut Özil'den nefret ettiğini belirtti.

"ATTIĞI GOL HAYATIMIZI KARARTTI"

Feghouli açıklamalarında, "Maçın normal süresini 0-0 bitirmiştik. Uzatmanın hemen başında bir gol attılar. Ancak biz cevap vereceğimize inanıyorduk. İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmalar biterken Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı."

"MESUT'TAN NEFRET EDİYORUM"

"O an Mesut, dünyada en nefret ettiğim insan oldu. Gerçi sonra benim asistimle bir gol attık. İş işten geçmişti. Hala düşünürüm. O dönemde Almanya'yı elesek dünya şampiyonu olur muyduk diye… Bence olurduk çünkü o Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı. Bize 90 dakikada bir tane bile atamamıştı. Mesut Özil'den nefret ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamalarından ardından yıldız futbolcudan dikkat çeken paylaşım geldi. Özil, sarı lacivertli formayı giyip eliyle kalbini gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.

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